OPERATIVO SORPRESA EN EL PENAL DE KOBÉN EN BUSCA DE ARMAS, DROGAS Y OTROS ARTÍCULOS PROHIBIDOS; HERMETISMO DE LAS AUTORIDADES

En los primeros minutos de hoy jueves, un operativo sorpresa fue implementado por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde comenzaron con la revisión de las galeras en busca de objetos prohibidos.

Al consignar la información no había informe oficial sobre el saldo de la movilización.

Durante la inspeccione, los efectivos castrenses buscaron localizar armas de fabricación casera, drogas, bebidas alcohólicas y otros artículos cuya posesión no está permitida dentro del penal.

Pese a la molestia de algunos internos, no se registraron conatos de pleito ni situaciones violentas. Se espera que las autoridades informen si hubo algún decomiso.