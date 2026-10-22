CALLES EN PÉSIMAS CONDICIONES PONEN EN RIESGO A FAMILIAS DE DIVISIÓN  DEL NORTE; LAS LLUVIAS AGRAVAN DETERIORO

Escárcega.— Mary Ricárdez, vecina de la Junta Municipal de División del Norte, hizo un llamado a la presidenta de esta demarcación, Gloria Pelayo Morán, para que ponga en marcha un programa de rehabilitación ante las malas condiciones en que se encuentran numerosas arterias de la comunidad, y respaldó su queja con un video donde se aprecia una arteria con hoyos y charcos.

Señaló que la mayoría de las vialidades presentan avanzado deterioro y las lluvias empeoraron sus condiciones, al grado de que en algunas resulta complicado transitar y acceder a las viviendas.

Esta problemática afecta directamente a las familias, principalmente a personas adultas mayores y a menores de edad, quienes enfrentan mayores dificultades para desplazarse de manera segura.

Ante esta situación, Mary Ricárdez exigió a las autoridades atender el problema y emprender acciones para mejorar las condiciones de las calles, antes de que continúen deteriorándose y compliquen aún más la movilidad de los habitantes.