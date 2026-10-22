PRONOSTICAN MÁS LLUVIAS Y DESCENSO DE TEMPERATURA EN CAMPECHE POR EL FRENTE FRÍO 2

San Francisco de Campeche.- El frente frío número 2, “Acanceh”, permanecerá estacionario sobre la península de Yucatán hasta el fin de semana, generando lluvias moderadas y un ligero descenso de las temperaturas en Campeche, pronosticó Meteorología Yucatán.

En territorio campechano se esperan precipitaciones de 5 a 25 milímetros en el norte y suroeste, mientras que en el resto de los municipios podrían registrarse lluvias ligeras y aisladas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 32 grados centígrados, con mínimas de 17 a 26 grados, y se prevén vientos del noreste de 10 a 40 kilómetros por hora.

En Yucatán y Quintana Roo también se pronostican lluvias de moderadas a fuertes, principalmente en algunas zonas de ambos estados.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante las precipitaciones y mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas.