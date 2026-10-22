NUEVA SECRETARIA DEL BIENESTAR ES CORRUPTA.

Anunció Layda Sansores: “he nombrado a Ariadna Dumani Heredia cómo nueva titular de la Secretaría de Bienestar, con la encomienda de trabajar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y llevar los apoyos a quienes más los necesitan”. Ocupará el puesto que dejó vacante el corrupto tr@g@leche y servil l@£msuelas Esteban Hinojosa Rebolledo.

¿Y cuál es la encomienda que trae la nueva titular del Bienestar? Enderezar y limpiar todo el desgarriate administrativo que dejó el actor pørnø g@y, pero ¿resucitará a los muertos que recibieron apoyos de los programas sociales? Es imposible enderezar lo que ya está podrido… como su currículum.

La contadora pública, graduada de la Universidad Autónoma de Campeche, también es una corrupta. Cuando Ariadna Giselle trabajó en la Unidad de Administración y Planeación del Consejo de Armonización Contable del Estado de Campeche (Cacecam), se encargaba de “aprobar” los apoyos “sociales” que reparte el Gobierno de Todos los Corruptos Sansores… y cómo no los iba a aprobar si su nombre también aparece entre los beneficiarios. ¿No le da vergüenza? ¿Dónde quedó su ética profesional?

DE LOS QUE ESTABAN EN 1997, ¿A QUIÉN VE EN EL GABINETE?

En su pasado Martes del Jaguar, Layda Sansores quiso pintar su movilización de 1997 como una histórica rebelión para protestar un fraude electoral que no fue, porque no ganó. Después de esa elección, los campechanos la despreciaron en 2003, en 2009 y en 2015, la relegaron a un lejano tercer lugar. Que deje de mentir, pues en 2021 también quedó en tercer lugar y operó un megafraude en el sur de la entidad, con el apoyo de grupos criminales, para tomar por asalto al cuarto piso.

Es vox populi que en 1997 levantó su democrática protesta apenas negoció con el gobierno el pago de los gastos de su campaña. Utilizó a todos los ignorantes que protestaron ese supuesto fraude en las siguientes elecciones, y les pintó un violín apenas logró hacerse de la gubernatura. ¿O ve usted a alguno de los integrantes de ese “movimiento” de 1997 en el gabinete del Gobierno de Todos los Corruptos Sansores? Esos puestos se los dieron a puros bandidos foráneos.

Pero bueno, después de varios intentos, Layda Sansores llegó por asalto al poder, ¿y de qué le ha servido a Campeche? Tenemos el peor y más corrupto gobierno del que se tenga memoria, con un histórico decrecimiento económico, crisis de inseguridad, pésima atención médica y una alarmante corrupción y saqueo del erario público. No, no trajo nada bueno su “cambio”, y los campechanos cuentan los 328 días que faltan para que se largue. ¡Órale!