Ante la inconformidad por los cobros excesivos en los recibos de energía eléctrica, la agrupación denominada Pueblo Unido Campechano convocó a una protesta ciudadana frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en el malecón de la capital campechana.

A través de una convocatoria difundida bajo el lema «¡Ya basta CFE!», los organizadores anunciaron que la manifestación se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre, a partir de las 8:00 horas.

El motivo de la movilización es expresar el descontento de los usuarios ante los elevados importes que, según los convocantes, aparecen en los recibos de luz y que representan una afectación para la economía de las familias campechanas.

Como parte de la protesta, los organizadores solicitaron a los participantes acudir con pancartas alusivas a lo que consideran abusos por parte de la empresa suministradora de energía eléctrica. La convocatoria busca reunir a ciudadanos inconformes con la facturación del servicio eléctrico para exigir atención a sus reclamos ante la CFE.