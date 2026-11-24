CONVOCAN A PLANTÓN CONTRA LA CFE EN CAMPECHE POR LOS ALTOS COBROS DE LUZ
Ante la inconformidad por los cobros excesivos en los recibos de energía eléctrica, la agrupación denominada Pueblo Unido Campechano convocó a una protesta ciudadana frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en el malecón de la capital campechana.
A través de una convocatoria difundida bajo el lema «¡Ya basta CFE!», los organizadores anunciaron que la manifestación se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre, a partir de las 8:00 horas.
El motivo de la movilización es expresar el descontento de los usuarios ante los elevados importes que, según los convocantes, aparecen en los recibos de luz y que representan una afectación para la economía de las familias campechanas.
Como parte de la protesta, los organizadores solicitaron a los participantes acudir con pancartas alusivas a lo que consideran abusos por parte de la empresa suministradora de energía eléctrica. La convocatoria busca reunir a ciudadanos inconformes con la facturación del servicio eléctrico para exigir atención a sus reclamos ante la CFE.