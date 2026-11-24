Un accidente carretero se registró en las inmediaciones de la comunidad de Puerto Rico, en la Península de Atasta, donde un tráiler de doble remolque terminó fuera de la cinta asfáltica y derribó un poste de energía eléctrica.

El percance representa un riesgo adicional para quienes transitan por este tramo carretero, debido a la posible presencia de cables eléctricos sobre la superficie de rodamiento o en los alrededores de la pesada unidad.

Ante esta situación, se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, extremar precauciones y evitar acercarse a la zona afectada, principalmente por el peligro que podrían representar las instalaciones eléctricas dañadas.

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron que la pesada unidad abandonara la carretera, así como la magnitud de los d∂ñøs materiales y si existen personas lesionadas.