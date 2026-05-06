ENTRE LÁGRIMAS, MADRE DE HIJO ASESINADO EN SILVITUC EXIGE JUSTICIA Y LA DESTITUCIÓN DE LA COMISARIA GÓMEZ

-“El responsable, que es yerno de la autoridad, siempre andaba armado y temo sea liberado por la corrupción que hay en las autoridades”

Entre sollozos, pero decidida y con apoyo de habitantes y familiares, doña Isidra Torres Pérez, madre del difunto del ejido Silvituc, exigió la renuncia de la comisaria municipal María Celeste Gómez Figueroa, cuyo yerno asesinó con arma de fuego a su hijo.

Sosteniendo una fotografía de su vástago José Armando Manrrero Torres afirmó que la destitución de la comisaria debe darse por permitir que el homicida siempre andaba armado en la comunidad, incluso antes ya había agredido a otras personas, cuyos familiares no hablan ni denuncian por miedo, “pero yo no tengo y exijo justicia”.

Reveló que hace como un mes el hoy occiso ya había tenido roces con su victimario, tras preguntarle a un excomisario qué se necesita para ser autoridad local. “Fue un malentendido, pero lo amenazó e hirió con una navaja, y también a un amigo de mi hijo, lo que le comunicaron a Gómez Figueroa pero no hizo nada y todo vino a acabar en esto”, lamentó, sin poder contener el llanto.

Doña Isidra Torres expuso que tiene temor de que el presunto asesino quede en libertad “porque hay mucha corrupción en las autoridades, pero la pido a Dios que se haga justicia porque mi hijo no se metía con nadie”.