¡DE NUEVO SILENCIO! ADÁN AUGUSTO NO RESPONDE A LA PREGUNTA DE SI EL SENADOR INZUNZA DEBE PEDIR LICENCIA

En medio del escándalo generado por las acusaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros personajes de Morena por presunta relación con el n∆rcotráf¡co, el senador Adán Augusto López Hernández se negó de nueva cuenta a hablar del tema, pues al preguntarle si el senador Enrique Inzunza, vinculado al Cartel de Sinaloa, debería de pedir licencia, se retiró sin dar declaraciones.

Sobre eso, Fuerza Informativa Azteca (FIA) señaló que “otra vez, se mantiene en silencio. El senador Adán Augusto no quiso hablar sobre los morenistas implicados con el crimen organizado”.