miércoles, mayo 6, 2026
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JUEZ DEJA LIBRES A HERMANOS SEÑALADOS POR BALACERAS Y ARMAS DE ALTO PODER

Pese a videos, testimonios y diversos indicios presentados por la Fiscalía General de la República , el juez federal Fernando Payá Ayala determinó no vincular a proceso a dos hermanos señalados por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la Fiscalía Federal de Campeche, ambos habrían protagonizado al menos dos balaceras y estaban en posesión de armamento de alto poder, entre ellos dos rifles AR-15, un AK-47 y cartuchos útiles calibre nueve milímetros y para armas largas.

El Ministerio Público Federal expuso pruebas y testimoniales para sustentar la acusación; sin embargo, el juzgador consideró que no existían suficientes elementos para sujetarlos a investigación judicial por delitos federales.

Los dos hermanos también estarían relacionados con la muerte de un hombre originario de Sinaloa, quien falleció el pasado 3 de mayo en la Clínica Colosio, tras ingresar con heridas de arma de fuego.

La decisión judicial generó controversia debido a que Fernando Payá Ayala ha sido señalado anteriormente por emitir fallos polémicos, entre ellos la liberación de exfuncionarios vinculados presuntamente con el caso conocido como “La Estafa Maestra”.

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