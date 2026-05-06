QUE LAYDA EXPLIQUE DE MANERA CLARA POR QUÉ SU GOBIERNO NO TIENE DINERO, EXIGE DIPUTADA DEL PT

-“El presupuesto está pero tampoco tenemos respuesta clara, y seguirán los problemas económicos mientras el banco no concrete el préstamo de $1,000 millones”

La diputada del Partido del Trabajo, Ana María López Hernández, afirmó que la gobernadora Layda Sansores debe explicar con toda claridad por qué el Gobierno del Estado no tiene dinero, “pues el presupuesto está pero nosotros tampoco tenemos clara la respuesta”.

En conferencia de prensa, explicó incluso que el Congreso del Estado no sabe muchos de los aspectos financieros que se están presentando, como la serie de complicaciones o “detalles de reglas” que han impedido que la institución financiera otorgue o autorice el préstamo de mil millones de pesos aprobado por los diputados y solicitado por el Gobierno laydista.

López Hernández adelantó que ante las trabas y la falta de algunos requisitos para la entrega de este “ejercicio de inversión”, es probable que el tema regrese al Congreso estatal, “y entonces les estaremos informando qué procedimiento se va a tomar, porque mientras no sea resuelto seguiremos teniendo problemas económicos”.