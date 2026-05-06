miércoles, mayo 6, 2026
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INCENDIO EN TERCER PISO DESATA MOVILIZACIÓN SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO

Un incendio se registró en el tercer piso de un edificio sobre la avenida Francisco I. Madero, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia. Durante las labores de emergencia, una persona tuvo que ser atendida tras presentar síntomas de intoxicación por inhalación de humo tóxico.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al sitio para controlar y sofocar el siniestro, evitando que las llamas se propagaran hacia otras áreas del inmueble. Hasta el momento se desconocen las causas exactas del origen; sin embargo, de manera preliminar se presume que pudo originarse por un corto circuito o por el recalentamiento del sistema eléctrico, derivado de las altas temperaturas.

La zona fue acordonada mientras los equipos de emergencia realizaban las inspecciones correspondientes para descartar mayores riesgos.

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