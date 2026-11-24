Trabajadores del nuevo Hospital O’Horán bloquearon la tarde de este martes 24 de noviembre ambos sentidos de circulación del Periférico Sur de Mérida, Yucatán, para exigir el pago de 8 mil pesos por concepto de uniformes, así como mejoras en sus condiciones laborales. Durante la movilización, el personal de salud también denunció la falta de medicamentos en las áreas donde desempeña sus labores.

El bloqueo, a la altura del hospital, generó kilométricas filas de vehículos, afectaciones al servicio de transporte público y severas complicaciones viales en la calle 60 Sur y otras zonas aledañas. La inconformidad de los trabajadores derivó en una nueva protesta ante los retrasos denunciados en el cumplimiento de sus prestaciones laborales.