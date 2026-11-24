PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027, Y ÚLTIMO DE LAYDA, ES IGUAL AL DE 2026
San Francisco de Campeche.- La iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2027, promovida por la gobernadora Layda Sansores San Román, contempla un gasto total de 27 mil 151 millones 803 mil 687 pesos, apenas 533 mil 759 pesos más que el presupuesto que se ejerce durante 2026, por lo cual prácticamente se mantiene sin cambios.
Los recursos correspondientes al gasto programable se distribuirán en cinco misiones:
- Gobierno Honesto y Transparente, con 3 mil 135 millones 931 mil 121 pesos.
- Paz y Seguridad Ciudadana, con 2 mil 41 millones 718 mil 442 pesos.
- Inclusión, Bienestar y Justicia Social, con 13 mil 891 millones 417 mil 678 pesos.
- Desarrollo Económico con Visión al Futuro, con 559 millones 595 mil 367 pesos.
- Un Estado Naturalmente Sostenible, con mil 118 millones 327 mil 912 pesos.
Además, se contemplan 6 mil 404 millones 813 mil 167 pesos de gasto no programable.
Por clasificación funcional, el presupuesto se distribuirá de la siguiente manera:
- Gobierno, con 4 mil 574 millones 427 mil 836 pesos.
- Desarrollo Social, con 15 mil 61 millones 689 mil 818 pesos.
- Desarrollo Económico, con mil 110 millones 872 mil 866 pesos.
- Otras funciones no clasificadas, con 6 mil 404 millones 813 mil 167 pesos.
Fuente: La Barra Noticias.