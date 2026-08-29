COMISIÓN ESPECIAL PARA ATENDER SERVICIO ELÉCTRICO DEL CONGRESO NO HA DADO RESULTADOS: ABIGAÍL GUTIÉRREZ

Ante las problemáticas que se han denunciado en diversas comunidades del Municipio de Escárcega por el pésimo servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la diputada del PT, Abigaíl Gutiérrez Morales, destacó que en el Congreso del Estado hay una Comisión Especial para la Atención del Servicio Eléctrico de las comunidades rurales, pero no ha dado resultados.

Dijo no pertenecer a esa comisión, pero que ha seguido realizando las gestiones correspondientes, por lo cual llamó tanto al presidente de dicho comité y de la Junta de Gobierno, José Antonio Jiménez Gutiérrez, como al resto de sus compañeros a tener un acercamiento con la CFE, pues hay 35 diputados con diversas problemáticas en sus Municipios.

Además, así la Comisión Especial para la Atención del Servicio Eléctrico rinda informe de los resultados de los trabajos que pudieran tener en las mesas de trabajo, y tienda puentes con la CFE.

Hay que ser insistentes en el tema, ya que de ello depende que fluyan las gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para normalizar el suministro, como exigen los campechanos.