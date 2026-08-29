LA CIUDADANÍA ANALIZA Y TOMA DECISIONES, RESPONDE PABLO A LA PREGUNTA DE SI EL RECHAZO A LAYDA AFECTARÁ A MORENA EN LA PRÓXIMA ELECCIÓN

-“EL PUEBLO DEBE EXIGIR QUE LO ESCUCHEN”

Tenemos que hacer nuestro trabajo, estar en contacto y dialogar con el pueblo, para tener una idea lo que va pasando en cada uno de los espacios y rincones del Estado, y eso el pueblo lo debe exigir, respondió el coordinador estatal de la Defensa de la Transformación, Pablo Gutiérrez Lazarus, al preguntarle si el señalamiento de que la oposición crece en Campeche pone en riesgo la gubernatura para Morena.

-¿El rechazo hacia las acciones del Gobierno de Layda Sansores puede afectar a quien encabeza la candidatura de Morena al Gobierno del Estado?, se le preguntó.

-“El pueblo analiza, toma decisiones y espera que las condiciones vayan siendo cada vez mejores”, respondió.

Sobre si es el candidato de la gobernadora Layda Sansores, pues, se dice, lo ungió como tal en un evento realizado en el Centro de Convenciones “Campeche XXI”, la exautoridad carmelita señaló: “En esa ocasión fue un ejercicio de unidad, al final las encuestas determinaron quién encabezaría estos trabajos, y se lo debo al pueblo, quien opinó”.

Del tema de seguridad, lo que incluyó a la presunta n4rcom4nta que apareció hoy Tenabo, Gutiérrez Lazarus afirmó que ya opinó sobre el papel de la Policía Municipal, y que en el plano estatal le tocará percibir, escuchar y recabar en las giras que hará a los Municipios.