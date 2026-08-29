INSEGURIDAD EN CARRETERAS DEL PAÍS HA COBRADO 14 VIDAS DE CHOFERES DE LA CANACAR, LAMENTAN

Al destacar que la mayor parte del comercio se maneja a través de carreteras, Augusto Ramos, secretario nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), reveló que a nivel nacional se tiene el registro de 14 colaboradores fallecidos en lo que va del año, debido a la violencia y a los robos en carreteras de todo el país.

Explicó que hoy en día el autotransporte ha reportado la situación que se vive en carreteras del país, y destacó que sigue siendo el principal tema que se tiene en las mesas de trabajo.

Además, en las mesas permanentes se ha señalado que las distintas entidades viven situaciones de v¡ol£nci∆, pero el Estado de México concentra el 30% de los robos y en Puebla el 15.

“Estamos hablando de casi el 50% de los robos al autotransporte de carga en dos Estados, por eso es importante seguir sumando, no nada más mesas de trabajo, para analizar estrategias que ayuden a evitar el robo, no nada más el combate. ¿Cómo podemos evitar que exista robo al autotransporte? Desde Canacar, los empresarios estamos buscando incluso estrategias para ayudarnos entre nosotros, tanto con capacitación como en la implementación de tecnología”, expresó.

Augusto Ramos añadió que existen varios programas como el Operativo Escalón, donde se abordan tramos carreteros peligrosos como el Veracruz-Puebla, México-Querétaro y Puebla-México, que son las principales arterias de traslado de mercancías.

Estas estrategias federales que se implementan no son suficientes, de ahí la importancia de seguir trabajando para garantizar la seguridad de los operadores, pues antes de hablar de mercancías, hay que hablar de vidas humanas, subrayó.