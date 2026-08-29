CUESTIONAN SELECCIÓN DE PARTICIPANTES EN FORO PARA DEFENDER A PERIODISTAS Y ACTIVISTAS EN CAMPECHE

La organización del Foro para la Realización de la Ley en Defensa de la Prensa y Defensores de los Derechos Humanos, que se realizará la próxima semana en el Centro de Convenciones de Campeche, enfrenta cuestionamientos por la forma en que fueron seleccionados e invitados los participantes de las mesas de trabajo.

Eloy Romero Acuña, representante del Colectivo Campeche por las 40 horas, señaló que desde el anuncio del encuentro surgieron dudas debido a que algunas agrupaciones y personas recibieron invitaciones directas, mientras que otros sectores vinculados con la defensa de derechos humanos quedaron fuera.

Afirmó que resulta preocupante que personas que han denunciado presuntas agresiones y acciones de autoridades estatales no hayan sido consideradas inicialmente, pese a que el foro tiene como objetivo construir una legislación para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

Aunque existe un registro abierto para participar, Romero Acuña cuestionó que las mesas de trabajo tengan únicamente 90 espacios disponibles, al considerar necesario transparentar los criterios utilizados para definir quiénes tendrán voz en la elaboración de una ley que busca proteger precisamente a sectores que han denunciado vulneraciones.

Como ejemplo, mencionó el caso de una integrante de Ley Sabina, quien recibió invitación después de que se hicieron públicos los cuestionamientos sobre la selección de participantes, pero decidió no asistir al considerar que el proceso representaba una simulación.

El representante del colectivo indicó que decidió registrarse por su cuenta en todas las actividades del foro y buscará formar parte de las mesas de discusión. Explicó que personal de Derechos Humanos le informó que las invitaciones fueron dirigidas a grupos y periodistas con los que la institución ha trabajado previamente.