—Muchos llegaron como premios de consolación tras perder en la elección pasada, pero no son verdaderos militantes de Morena

San Francisco de Campeche.- La salida de funcionarios del gabinete estatal era algo que se esperaba, señaló la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Mónica Fernández Montúfar, al destacar que muchos de ellos llegaron ahí como premio de consolación por no haber ganado la pasada elección.

Respecto a que las renuncias se dan cuando está a punto de darse lectura a la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos, subrayó que este proceso habla mucho del compromiso que tienen en Morena, como grupo mayoritario, con la rendición de cuentas y la transparencia. Dijo que le llama la atención que no se trate de verdaderos morenistas o personas con años de militancia, sino de nuevos agregados y personas improvisadas que ya estuvieron en otros partidos.

Mónica Fernández dijo esperar que realmente respeten la ley electoral y que no hayan hecho ningún tipo de “guardadito” de los recursos de sus institutos o centros de trabajo con el cual pretendan costear sus campañas. Asimismo, expresó su deseo de que no se produzcan este tipo de desvíos, debido a que Campeche tiene muchísimas necesidades y muchos de quienes hoy han renunciado eran titulares de dependencias muy importantes.

“Este segundo piso de la cuarta transformación lo están construyendo con gente de otros partidos que no tienen los valores incluidos en el fundamento de su origen, y como algunos vienen de una elección que perdieron y volverán a contender, quiere decir que han estado haciendo trabajo para que los consideren, por lo tanto, se debe revisar con qué hicieron estos trabajos, pues tienen sueldos y no sé si les alcance para trabajo territorial”.