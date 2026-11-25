AL PUEBLO, PAN Y CIRCO.

Ahh este pinche gobierno de improvisados parece que no da una. La semana pasada inauguró su primer festival internacional del pirata y del ron, que de internacional no tuvo nada, pues no atrajo visitantes de otros países. Eso sí, se llenó de campechanos que, ahorcados por la decreciente economía, fueron a gozar de las atracciones, bebidas y shows gratuitos. Fue una feria de pueblo pagada con recursos públicos.

Habría que preguntar al jubiloso secretario de Economía, ¿cuánto ron se produce en la entidad? Porque para haber gastado tantos millones de pesos en un festival gratuito, es porque se justificaba la promoción de ese producto campechano. Pero tristemente en el estado sólo hay una fábrica que produce ron artesanal en escala reducida, cuya economía no impacta siquiera en el municipio en que se ubica.

Mención aparte merece la inepta secretaria de Turismo, que se siente influencer de redes sociales y se la pasó editando videos de ese evento que no incrementó la ocupación hotelera. Eso sí, no tardarán ella y la nefasta gobernanta en salir a cacarear que su feria local dejó una multimillonaria derrama económica. Por eso no está de más preguntar, ¿cuánto nos costó el festival internacional del pirata y del ron? ¿Para eso endeudaron al estado?

GOBIERNO DE TODOS LOS “PIRRATAS”.

El ingenio del campechano es grande, y no lo contiene ni limita nada, ni siquiera las amenazas y prácticas intimidatorias de este Gobierno de Todos los Corruptos Sansores. Pues bien, comentó Juan Pueblo que en este festival internacional del pirata y del ron, los únicos piratas que había en el Centro Histórico eran todos los foráneos funcionarios de gobierno que trajo Layda Sansores a saquear la entidad desde hace 62 meses, y que no son piratas sino “pirratas”.

Que el terrible barquito de latón y luces que pusieron en el malecón es el mayor símbolo de la piratería que lleva a cabo esta nefasta administración, que al concluir habrá manejado más de 150 mil millones de pesos, los cuales no se ven invertidos en ninguna obra. ¿Dónde está el dinero? Habrá que preguntarle a la “Lorencilla” del barrio de Guadalupe, a la que sólo le falta la pata de palo, pues de pericos tiene a varios en su circo del martes de jaguar.

El galeón de pirratas de Layda Sansores lo comandan Juan Pedro Alcudia Vázquez, Jezrael Larracilla Pérez, Marcela Muñoz Martínez y sus hijos, Bernhard Rhen, Jorge Luis Lavalle Maury, Rosa Olvera Salinas y Luis Ángel Hernández García. Juntos habrán perpetrado el peor saqueo en la historia de Campeche.