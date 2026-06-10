ABANDONO ESTATAL FACILITA ROBO DE CABLEADO EN PARQUE ACUÁTICO DE CAMPECHE

El parque acuático de Campeche fue blanco de actos vandalicos y del robo de cableado eléctrico, hechos que han dejado afectaciones en la infraestructura del lugar y que han generado cuestionamientos sobre la vigilancia que el Gobierno del Estado mantiene en este espacio público.

De acuerdo con la información difundida en la página Clave8-Periodista, sujetos desconocidos sustrajeron parte de la cablería y dañaron instalaciones eléctricas sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas o avances en las investigaciones.

El robo de cableado y el daño a la instalación eléctrica no son hechos menores. Dejan inoperante parte del parque y representan una pérdida económica para las arcas estatales, es decir, para los propios campechanos. Sin embargo, ni la Secretaría de Protección Ciudadana ni su titular, Marcela Muñoz Martínez, han informado sobre alguna investigación o acción para dar con los responsables.

La situación ha llamado la atención debido a que el parque aún no ha sido entregado al Ayuntamiento de Campeche, por lo que su resguardo y mantenimiento continúan bajo responsabilidad estatal. Pese a ello, el sitio carecería de vigilancia permanente, lo que habría facilitado la comisión de estos actos que ahora representan daños al patrimonio público.

Tras conocerse el robo, también surgieron cuestionamientos sobre el funcionamiento de los sistemas de videovigilancia y la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad.

Fuente: Clave8-Periodista