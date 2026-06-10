ADOLESCENTE ES HOSPITALIZADA TRAS REPORTE DE PRESUNTO ABUSO SEXUAL EN HOTEL DE CIUDAD DEL CARMEN

Una adolescente fue trasladada a un hospital la tarde de este miércoles luego de que se reportara un presunto caso de abuso sexual al interior de un hotel ubicado en la colonia Tacubaya de Ciudad del Carmen. El hecho generó una movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia en la zona.

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al establecimiento situado sobre la calle 31 entre 42-A y 42-B, donde brindaron atención a la menor y realizaron las primeras acciones de resguardo del área. La víctima recibió atención médica en el lugar y posteriormente fue canalizada a un centro hospitalario para una valoración especializada.

De manera paralela, personal ministerial inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. Hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso. La identidad de la adolescente permanece reservada en cumplimiento de los protocolos legales de protección a menores de edad.