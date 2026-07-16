CAMBIOS EN PROTOCOLO DE LOS JUEGOS FLORALES NACIONALES EN CIUDAD DEL CARMEN TENDRÍA FINES POLÍTICOS

La ceremonia de los Juegos Florales Nacionales en Ciudad del Carmen generó críticas por modificaciones al protocolo tradicional, consideradas esenciales por promotores culturales y ciudadanos, debido a que siguió la secuencia histórica en la que la persona ganadora de la Flor de Oro corona a la Reina de la Feria entrega la presea al poeta laureado, un acto que simboliza la identidad cultural de la ciudad.

Algunos sectores interpretaron la participación de la presidenta del DIF Municipal, Rosemarie Lazarus Jaber, y de la alcaldesa Priscilla Isabel Heredia Novelo, como un acto con tintes políticos, ya que desplazó el papel que tradicionalmente corresponde al laureado dentro de la ceremonia.

Independientemente del género del ganador, el protocolo debería aplicarse de manera uniforme para garantizar igualdad y preservar la tradición. Hasta ahora ninguna autoridad ha explicado los cambios de una de las ceremonias culturales más representativas de Ciudad del Carmen.