INCENDIO CONSUME PALAPA DE HOTEL EN CANDELARIA; CORTOCIRCUITO SERÍA LA CAUSA
Una palapa de un conocido hotel en Candelaria quedó completamente destruida tras un incendio que, de manera preliminar, se habría originado por un cortocircuito. Los propietarios intentaron controlar las llamas, pero el fuego se propagó rápidamente debido al material de la estructura, reduciendo la palapa a cenizas.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí pérdidas materiales considerables. Autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro y evitar futuros incidentes similares.