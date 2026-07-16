FUERTE VIENTO PROVOCA CAÍDA DE ÁRBOL Y ATAQUE DE ABEJAS A FAMILIA EN CHEKUBUL

Un árbol cayó debido a los fuertes vientos y lluvias que se registraron en el ejido Chekubul, de la Junta Municipal de Sabancuy, en el municipio de Carmen. El desplome provocó que un panal de abejas ubicado en su interior se alterara, ∂t∂c∂ndø a tres integrantes de una familia que se encontraban cerca del lugar.

Afortunadamente, las personas afectadas no sufrieron lesiones graves, aunque recibieron atención por las picaduras de los insectos. Etiquetas: Chekubul, abejas, caída de árbol, lluvias, Carmen