PESE A SU VALOR HISTÓRICO, EL MUSEO “NIÉVEZ” EXHIBE DETERIORO POR FALTA DE MANTENIMIENTO; ¿CUÁNDO LO ATENDERÁ PABLO?

Ciudad del Carmen .- A menos de un mes del Informe del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, ciudadanos levantaron la voz para denunciar las malas condiciones del Museo “Victoriano Niévez Céspedes”, considerado el inmueble de mayor valor histórico en Ciudad del Carmen.


Sustentados con fotos, visitantes expusieron que el recinto presenta evidente deterioro, y lejos de recibir mantenimiento y proyectos culturales de calidad, se pretende justificar un gasto millonario con arreglos superficiales. “Es un maquillaje ante el abandono”, resumieron.


El museo carece de aire acondicionado desde la pasada administración —también encabezada por el actual alcalde—, y las vitrinas, piezas, puertas y ventanas están en mal estado. La exposición museográfica sigue siendo la misma desde 1998, sin renovación ni propuestas culturales de nivel.


A esto se suman condiciones precarias de limpieza, falta de insumos básicos, basura acumulada, perforaciones con clavos en paredes pese a la prohibición del INAH, lo que pone en riesgo el patrimonio, y mal servicio de recepción.


Durante una visita realizada hoy viernes al mediodía, ciudadanos dialogaron con empleados del museo, quienes, a condición del anonimato, revelaron situaciones preocupantes: @bu$os laborales, hostigamiento y despidos injustificados.

