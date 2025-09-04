jueves, septiembre 4, 2025
Municipales

HOMBRE EJECUTADO FUE DE SEIS IMPACTOS EN BENITO JUÁREZ; SU IDENTIDAD AÚN DESCONOCIDA

Publicad0rTelemar

Candelaria.- El masculino murió tras recibir al menos seis impactos de bala en el pecho y la espalda la noche del miércoles 3 de septiembre, en las inmediaciones del rancho “El Cachorro”, en la localidad Benito Juárez, municipio de Candelaria.


La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue atacada a quemarropa con un arma de fuego calibre 9 milímetros. En la escena del crimen se localizaron al menos seis casquillos percutidos.


El asesinato, al estilo sicarial, se registró alrededor de las 19:30 horas cuando los agresores interceptaron al hombre en la carretera hacia Benito Juárez y le dispararon.

Es el segundo homicidio del mes y 66 del año

