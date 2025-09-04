IRREAL EL INFORME DE SHEINBAUM, Y UNA PRUEBA ES EL IMPAGO DE PEMEX A PROVEEDORES: ROLDÁN

🔘 EXIGE QUE JUNTO CON #MORENA DEBE DEJAR DE MENTIR

El dirigente municipal del PAN en Carmen, René Roldán Pérez, cuestionó duramente el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum al considerar que estuvo lleno de cifras maquilladas, inconsistencias y declaraciones alejadas de la realidad. Señaló como ejemplo el incumplimiento en los pagos a proveedores de Pemex, que habían sido prometidos para julio pasado, lo que refleja, dijo, un engaño a los ciudadanos. Respaldado en observaciones de medios nacionales, advirtió que el discurso presidencial buscó aparentar avances, cuando persisten rezagos y una crisis económica en distintas regiones del país.

Roldán Pérez subrayó que la falta de pagos de Pemex mantiene en jaque a la economía carmelita, ya que pese a los plazos incumplidos, ahora se habla de cubrir solo lo correspondiente a 2025, sin que existan órdenes de compra ni facturación. Criticó que mientras el Gobierno federal asegura estar cumpliendo compromisos, en Carmen los proveedores continúan sin recibir respuesta. Por ello, llamó a la unidad de empresarios, sociedad civil y partidos políticos para exigir el pago de lo trabajado y que se reconozca la crisis que vive Pemex y la ciudad.