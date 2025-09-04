¡LAS CIFRAS NO MIENTEN! CAMPECHE REGISTRA LA MAYOR CAÍDA DEL PAÍS EN EMPLEOS Y SALARIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025: INEGI

El estado de Campeche enfrenta un retroceso en materia laboral, según las Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa (MTPTREF) del INEGI. En el primer trimestre de 2025, los empleos remunerados cayeron 7.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, la mayor disminución a nivel nacional.

La situación también impactó en los ingresos de los trabajadores, pues las remuneraciones de los asalariados en Campeche descendieron 4.2 por ciento anual, lo que contrasta con el incremento promedio nacional de 6.1 por ciento.

Mientras otras entidades como Oaxaca, Ciudad de México y Yucatán mostraron crecimientos en generación de empleos y mejoras salariales, Campeche se mantiene entre los estados con peores resultados, acompañado de Tabasco, Veracruz y Quintana Roo.