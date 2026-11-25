—Asegura que los usuarios inconformes rechazaron la propuesta de revisión individual.

Ciudad del Carmen.- Sin anunciar una solución general a los elevados cobros de energía eléctrica que detonaron la protesta de usuarios en Ciudad del Carmen, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió este miércoles un comunicado en el que aseguró haber ofrecido una revisión individual de los recibos, propuesta que, según la empresa, fue rechazada por los inconformes. La CFE hizo referencia al término de la tarifa doméstica de verano 1F, el pasado 31 de octubre, e informó que solicitó el apoyo de las autoridades ante la obstrucción del acceso a sus oficinas.

Cabe recordar que durante la manifestación de ayer, los carmelitas denunciaron cobros que triplican y hasta cuadruplican los montos de sus recibos anteriores, pese a que aseguran no haber incrementado su consumo eléctrico. Los inconformes también rechazaron tener que pagar primero para después presentar una reclamación y exigieron que se suspendan los cortes del suministro mientras se esclarecen los cobros. En su comunicado, la CFE no precisó si realizará ajustes a la facturación ni si suspenderá los cortes de energía eléctrica a los usuarios afectados.