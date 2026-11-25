San Francisco de Campeche.- A 72 horas de haber estallado la huelga en el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Cobacam), los trabajadores mantienen firme su protesta ante la falta de una resolución por parte de las autoridades, mientras que entre la base trabajadora hay enojo e impotencia luego de que se cuestionara la legalidad del movimiento, pese a que cuenta con documentación y procedimientos que lo respaldan, afirmó Claudia Angélica Bacab Poot, delegada de la Dirección General.

La representante sindical señaló que, además de enfrentar condiciones climáticas adversas durante los plantones, los trabajadores han sido objeto de presuntas intimidaciones.

Indicó que han observado motocicletas que circulan de manera constante alrededor de los vehículos de los manifestantes, situación que calificó como extraña. Sin embargo, aseguró que no tienen miedo y permanecerán unidos hasta alcanzar una solución.

Bacab Poot insistió en que la protesta no responde a un capricho ni obedece a intereses políticos, sino que busca atender demandas laborales pendientes desde hace varios años.

También cuestionó la falta de voluntad de las autoridades para resolver el conflicto, pues la suspensión de actividades mantiene sin clases a más de 11 mil estudiantes, y criticó que el personal no basificado tache de conflictivos a los inconformes, quienes sólo defienden sus derechos laborales.