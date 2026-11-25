Queda claro que este Gobierno fallido, de fracaso total en cuanto a la promoción del desarrollo económico, dañó a todos, menos a la familia Sansores…

Fuerte estuvo la resaca de los operadores y estrategas políticos y económicos de la gobernadora Layda Sansores, luego de su “festival internacional del pirata y el ron”, cuando al despertar se encontraron con uno de los fines de semana más sangrientos, con al menos tres ejecutados, y más lamentables, con el cierre de negocios y empresas, como la universidad UVG.

Mientras en sus festivos promocionales presumen un éxito rotundo por la parcial reactivación económica de restaurantes y cantinas de la capital, por otro lado, cierran los ojos a la realidad de que este Gobierno sigue dando palos de ciego para la reactivación de la economía estatal.

¿Implementarán todos los fines de semana festivales para el consumo de bebidas embriagantes en cantidades industriales, como única estrategia para reactivar a uno de los sectores económicos? Si fuera así, ¿qué pasará con los demás?

No ha saludo el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Lavalle Maury a justificar o aplicarle maquillaje al retiro de la Universidad UVG, para que no se vea tan feo el fracaso de este Gobierno, pero no tarda en plantearnos las justificaciones más absurdas, como cuando despidieron a más de 400 obreros de la maquiladora Karim’s, o cuando cerraron las farmacias YZA o bajaron sus cortinas varias tiendas Oxxo.

A estas alturas no les está quedando más remedio que seguirse colgando de la inversión de Cruz Azul para la construcción de su planta cementera. Pero lo más probable es que la factoría empiece a funcionar cuando ya se haya ido Layda Sansores.

Y conste que una vez que se vaya, difícilmente retornará a Campeche. No por falta de ganas, sino porque sabe que donde la vean la van a repudiar masivamente. Más aún si, como se anticipa, no retiene su partido la gubernatura.

Pero Layda ya no puede presumir la inversión de la empresa francesa Engie-México para la construcción del gasoducto. Y de nueva cuenta, no por falta de ganas, sino porque todos los campechanos ya sabemos que ella y sus familiares más cercanos se beneficiaron con contratos para permitir que por sus vastas tierras pasen las tuberías del gas natural.

Y sí, es una sinvergüenzada de la que los Sansores no saben cómo zafarse, porque han quedado evidenciados como unos traficantes de intereses que se benefician de la obra pública gubernamental.

Si a eso le sumamos que hay evidencias de que una constructora beneficiada con contratos de obra pública, está rehabilitando el muelle privado de san Lorenzo, propiedad de la familia Sansores, entonces queda claro que este Gobierno fallido, de fracaso total en cuanto a la promoción del desarrollo económico, dañó a todos, menos a la familia Sansores.

No halla la señora Sansores su esquina. Por donde se mueva, hay pruebas del fracaso de su Gobierno. Y es por eso que el llamado de los candidatos de la 4T para que votemos otra vez por ellos, suena a mentada de madre.