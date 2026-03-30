BANCADA DE MORENA SE UNE DE NUEVO ¡Y MANDA A LA “CONGELADORA” LA PROPUESTA DE MOCI PARA ANALIZAR INCENTIVOS FISCALES A EMPRESARIOS DE CARMEN!

Tras disputas internas derivadas del préstamo solicitado por la gobernadora Layda Sansores, la bancada morenista del Congreso del Estado volvió a unirse pero no para impulsar un bien común, sino para “congelar” la iniciativa de Movimiento Ciudadano (MOCI) que plantea analizar estímulos fiscales para los empresarios carmelitas, pese a la crisis económica sin precedentes que padece el Municipio de Carmen.

La propuesta del grupo parlamentario naranja consiste en exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía del Gobierno de México, a realizar un estudio sobre incentivos fiscales para el Municipio de Carmen, pero fue turnada a comisiones “para su análisis y dictaminación, como parte del proceso legislativo”, por el voto de la mayoría morenista, que así procede ante iniciativas que no van acorde con sus intereses.

El planteamiento busca analizar la viabilidad de implementar medidas económicas encaminadas a reactivar la economía carmelita, como evaluar incentivos fiscales y económicos; analizar su impacto en el empleo; identificar oportunidades de diversificación económica y generar información para la toma de decisiones.

Cabe recordar que incluso antes de la sesión de hoy, la representante de la Canacintra en Carmen, Brisney Salvagno, entregó al pastor del Congreso, diputado plurinominal José Antonio Jiménez Gutiérrez, un oficio de petición para gestionar una reunión entre empresarios carmelitas con la presidenta Claudia Sheinbaum, para atender los adeudos que tiene Petróleos Mexicanos con el empresariado de la Isla, a lo que el naranja ofreció plantearlo en el pleno “para ver la manera de ayudar”, pero pese a la presencia de agremiados del órgano empresarial, se negaron a dar pase directo al planteamiento de analizar estímulos fiscales, ante lo cual surge una pregunta: ¿Esa es una manera de ayudar?