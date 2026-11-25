—Tomará decisiones discrecionales mediante lineamientos posteriores que estarán fuera de la aprobación y discusión ciudadanas.

San Francisco de Campeche.- En sus redes sociales, la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Tania González Pérez, lamentó que, pese a las reuniones y asesorías del Colegio Nacional de Notarios brindadas en el Congreso por especialistas provenientes de la Ciudad de México, la aplanadora de Morena rechazó todo, no escuchó a los ciudadanos e impuso la nueva Ley del Notariado del Estado de Campeche, que permitirá al Gobierno tomar decisiones discrecionales fuera de la aprobación y discusión de la ciudadanía.

La legisladora naranja lamentó que la autoridad del Estado avance en todos los sectores, gremios y ámbitos de nuestra vida, lo que desequilibra la relación entre ciudadanía y Gobierno.

Consideró que las atribuciones excesivas del Gobierno alteran nuestra vida diaria, convivencia y productividad, y que así lo demuestra, una vez más, la redacción y aprobación de la nueva Ley del Notariado del Estado de Campeche.

González Pérez agregó: “De nada sirvieron meses de reuniones, explicaciones, asesorías personalizadas por el Colegio Nacional de Notarios traídas desde CdMx al Congreso, al final la aplanadora de Morena rechaza todo y no escuchó la voz de los ciudadanos y especialistas”.

La nueva ley, sostuvo, da un cheque en blanco al Gobierno de Morena para tomar decisiones discrecionales mediante lineamientos posteriores que estarán fuera de la aprobación y discusión de la ciudadanía. La 4T decidió por todos. Una reflexión para el 2027, finalizó.