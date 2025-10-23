CICLÓN MELISSA, ATRAPADA ENTRE SISTMAS DEL CARIBE Y EL GOLFO DE MÉXICO

PODRÍA MODIFICAR TRAYECTO EN PRÓXIMOS DÍAS

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, el ciclón tropical Melissa se encuentra atrapado entre dos anticiclones ubicados en niveles medios de la atmósfera: uno fortaleciéndose sobre las Antillas Menores y otro que domina el Golfo de México. Esta configuración ha generado un bloqueo que impide que el sistema avance y defina con claridad su trayectoria.

Los meteorólogos explican que los ciclones tropicales se desplazan siguiendo las corrientes de aire que circulan en distintas capas de la tropósfera. En el caso de Melissa, ambas zonas de alta presión ejercen fuerzas opuestas que la mantienen prácticamente inmóvil sobre el Caribe central.

Los pronósticos señalan que este patrón podría prolongarse varios días más. La trayectoria final dependerá de cuál de los anticiclones logre predominar: si el de las Antillas Menores se refuerza, el ciclón tendería al noroeste, acercándose a Jamaica y Cuba; en cambio, si el del Golfo de México se expande hacia el Caribe occidental, el movimiento sería hacia el noreste, con rumbo a Haití.

Aunque por ahora no representa una amenaza directa para México.

Fuente: Meteorología Yucatán