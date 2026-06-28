TRASPLANTAN HÍGADO Y RIÑONES DE CERDO A UN HUMANO: FIA

Investigadores de la Universidad Médica de Guangxi, en China, lograron implantar con éxito un hígado completo y ambos riñones de un cerdo modificado genéticamente a un hombre de 53 años con muerte cerebral.

Los órganos comenzaron a funcionar poco después de la cirugía y no presentaron señales de rechazo, lo que representa un avance significativo en la investigación sobre xenotrasplantes.

El procedimiento marca la primera ocasión en que un hígado y dos riñones de cerdo funcionan de manera simultánea dentro de un cuerpo humano.

En años recientes, especialistas de China y Estados Unidos habían realizado pruebas con distintos órganos porcinos modificados genéticamente, pero nunca con este tipo de trasplante múltiple.

Aunque los científicos advierten que aún faltan años de investigación antes de que esta técnica pueda aplicarse de manera habitual, consideran que los órganos de cerdo podrían convertirse en una alternativa temporal para pacientes que esperan un trasplante, ayudando a reducir la escasez de órganos disponibles.