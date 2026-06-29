“¡FUERA MORENA!”: SOMOS MX CELEBRA SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO

Con gritos de “¡Fuera Morena!” y una concentración en el Monumento a la Revolución, simpatizantes de Somos MX celebraron el registro de la organización como partido político nacional, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara su incorporación al sistema de partidos.

Durante el acto, dirigentes y militantes afirmaron que buscarán consolidarse como una fuerza de oposición rumbo a las elecciones de 2027.

Somos MX surgió del movimiento ciudadano conocido como “Marea Rosa” y está integrado por exmilitantes del PAN, PRI y PRD, así como integrantes de organizaciones civiles.

Aunque obtuvo el registro nacional, el INE ordenó que modifique su nombre, colores y emblema al considerar que no cumplen con los criterios de neutralidad establecidos en la legislación electoral, decisión que la organización anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral.