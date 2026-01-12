ESTE LUNES DEBE COMPARECER EXTESORERA DE LA UNACAR POR EL DESVÍO DE $92 MILLONES

Como parte de las investigaciones por el desvío de 92 millones de pesos, la extesorera de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), Isabel “M” y/o I.M.C debe comparecer hoy el lunes 12 de enero ante el juez de Control.



La exfuncionaria universitaria es señalada por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM), de formar parte de la presunta red de corrupción por la que ya hay tres personas vinculadas a proceso, dos de ellas en prisión preventiva justificada.



Isabel “M” enfrenta cargos por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades, por los que fueron sujetos a investigación judicial el exrector y los excoordinadores de Vinculación de la Unacar, José Antonio “R” y/o J. A. R. H.; Jorge “G” y/o J.G.O. y David “O” y/o D. O. L., respectivamente.