—Cobros están “encendiendo” los ánimos de muchos usuarios.

San Francisco de Campeche.- El diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Hernández Macdonald, anunció que hará un exhorto para que el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) explique tanto a los diputados como a los campechanos el motivo de los brutales cobros de energía eléctrica que se registran en el estado, pues hay aumentos que superan el 300 por ciento.

Expuso que en Carmen se han registrado casos de familias que han recibido recibos de luz por más de 9 mil pesos, cuando habitualmente pagaban 3 mil pesos por el consumo de energía eléctrica.

Hernández Macdonald criticó al régimen de Morena por incumplir su promesa de que no habría aumentos en los precios de las gasolinas ni en las tarifas de energía eléctrica, lo que, advirtió, está “encendiendo” mucho los ánimos, porque muchas personas han recalcado que o comen o pagan el recibo.

Es una situación caótica, pues justo cuando la economía va en declive surgen estos cobros indiscriminados, brutales e impagables, y ante las manifestaciones de protesta, la CFE, en lugar de dialogar, llama a la policía para disuadir a los inconformes, recriminó el legislador naranja.

Criticó también la postura de la empresa, pues pide a los usuarios inconformes que paguen el recibo, cuyo cobro es injusto, y después presenten su reclamación; es decir, primero tienen que pagar una injusticia y luego les darán “aire” a estas personas.