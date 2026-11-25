Ciudad del Carmen.- Los efectos del frente frío número 8 han provocado que el agua del Golfo de México invada parte de la carretera federal Ciudad del Carmen–Puerto Real, donde automovilistas alertaron sobre las peligrosas condiciones de circulación entre los kilómetros 31 y 32. El oleaje ha arrastrado arena, basura y diversos objetos hacia la cinta asfáltica, lo que dificulta el tránsito vehicular e incrementa el riesgo de derrapes y accidentes.

La situación también es preocupante en el tramo carretero Faro Xicalango–Puente Zacatal, donde el constante impacto de las olas ha provocado la erosión de los márgenes de la vialidad. El deterioro de la orilla de la carretera representa un riesgo para los automovilistas que circulan por esta zona.

Ante las condiciones que presentan ambos tramos carreteros, se recomienda a los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad, mantener las luces encendidas, guardar una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras bruscas, especialmente en las zonas afectadas por la invasión de agua de mar y la erosión, mientras persistan los efectos del mal tiempo.