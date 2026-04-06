lunes, abril 6, 2026
Lo último:
Municipales

¡VIVEN PARA CONTARLO! CAMIONETA ES EMBESTIDA POR UN TRÁILER DEJÁNDOLA DESTROZADA Y NINGÚN TRIPULANTE SUFRE HERIDAS

Ciudad del Carmen.- A la altura del kilómetro 48 + 500 del tramo Isla Aguada-Sabancuy, turistas provenientes de Veracruz se salvaron de milagro luego de que un tráiler impactó y dejó destrozado el vehículo en que viajaban y que por una urgencia fisiológica aparcaron en un acotamiento carretero.

El accidente ocurrió ayer domingo por la tarde, y al momento del impacto, 3 de los 5 tripulantes descendieron para caminar hacia el monte y desahogar su emergencia personal.

El tráiler quedó del otro lado.

También te puede gustar

Pablo irá por la reelección; lo destapa el chilango Erick Reyes

EJECUTAN A MUJER EN AGUACATAL; VIAJABA CON SU HIJA CUANDO FUE ATACADA A BALAZOS

HOMBRE QUEDA TIRADO A MEDIA AVENIDA TRAS SER ATROPELLADO POR UNA CAMIONETA, CUYO CONDUCTOR HUYÓ

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *