lunes, abril 6, 2026
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BIBY GAYTÁN Y EDUARDO CAPETILLO VISITAN CARMEN

En un vuelo privado, el matrimonio conformado por los cantantes Biby Gaytán y Eduardo Capetillo arribó a Ciudad del Carmen para vacacionar varios días.

Quien no perdió oportunidad para aparecer en escena fue la secretaria de Turismo del Estado de Campeche, Adda Solís Peniche, pues presurosa se fotografió con los visitantes para presumirlo a sus amistades.

Trascendió que entre los puntos que Biby y Eduardo visitarían está el Pueblo Mágico de Isla Aguada.

Con información de Carmen Hoy Noticias.

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