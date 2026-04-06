AMIGOS DE LO AJENO “VISITAN” TIENDA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN; ¿Y LA SEGURIDAD QUE PRESUMEN LAYDA Y MARCELA?

San Francisco de Campeche.- Pese a que a unos 200 metros hay cámaras del C5, hoy lunes 6 de abril alrededor de las 7 de la mañana, amantes de lo ajeno “visitaron” un negocio de materiales para construcción ubicado en la calle Vicente Guerrero, por el sector naval de la colonia Miguel Hidalgo.

Cabe señalar que el encargado dijo que no acudirá a la Fiscalía para interponer denuncia, pues lo considera una pérdida de tiempo. El o los ladrones se llevaron herramientas.