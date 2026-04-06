lunes, abril 6, 2026
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¡IMPARABLE LA INSEGURIDAD! AHORA ROBAN CAMIONETA EN CARMEN

Ciudad del Carmen.- En otro hecho delictivo que contradice la narrativa del Gobierno de Layda Sansores, secundada por la jefa policiaca Marcela Muñoz, de que Campeche es un Estado seguro, ahora en Ciudad del Carmen fue reportado el robo de una camioneta.

A través de sus redes sociales, la usuaria Mariana V. precisó que el hurto ocurrió en San Manuel y pidió de favor a los cibernautas que le avisen si ven el vehículo y que la ayuden compartiendo la denuncia.

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