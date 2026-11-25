Escárcega.— Gaby Martínez expresó públicamente su inconformidad por la calidad de un aparato ortopédico elaborado por un especialista que ofrece sus servicios a través del DIF Municipal de Escárcega, al asegurar que pese a lo que pagó (15 mil pesos), el dispositivo se rompió al usarlo por cuarta vez.

A través de un mensaje dirigido a la presidenta del DIF Municipal, Mary Guízar, dijo sentirse engañada, timada y estafada, pues considera que los materiales utilizados son de baja calidad y no corresponden al precio que pagó. Además, pagó mil 200 pesos por unas plantillas que, dijo, son una estafa.

Ante esta situación, solicitó la intervención de la titular del organismo, que la voltee a ver, para encontrar una solución, ya sea mediante la devolución del dinero, la reparación del aparato con materiales de mejor calidad o su sustitución por uno que realmente cumpla con las condiciones necesarias.

La denunciante señaló que su principal preocupación es contar con un aparato seguro, resistente y funcional que atienda las necesidades de su hijo, pues detrás de este tipo de apoyos existen familias que realizan grandes esfuerzos económicos para procurar su bienestar.

Gaby Martínez reiteró su llamado a Mary Guízar para que atienda su petición y revise la situación.