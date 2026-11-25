El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Paul Arce Ontiveros, exigió que toda ampliación presupuestal superior al 10% sea informada al Congreso en un plazo de 15 días, que las modificaciones al gasto público pasen por revisión legislativa, y poner bajo lupa los recursos de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), pues para validar su presupuesto se requiere la información sobre subsidios al transporte, reglas, cómo se calcula lo que recibe Movibús y con qué datos de operación de las unidades se verifica cada pago.

Expuso que los organismos descentralizados acumularon más de 5 mil 350 millones de pesos en ampliaciones durante 2024, 2025 y hasta septiembre de 2026, sin autorización del Poder Legislativo: poco más de mil millones en 2024, más de mil 700 millones en 2025 y más de mil 200 millones en 2026.

Puso como ejemplo a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), cuyo presupuesto pasó de 90 millones a 196 millones de pesos en 2025, mientras que en 2026 aumentó de casi 119 millones aprobados a alrededor de 194 millones al cierre de septiembre, con cerca de 181 millones adicionales entre ambos ejercicios.

Cuestionó que, pese a aprobarse 108 millones para la compra de autobuses en 2025 y 2026, no se ejerció un peso en 2025 y apenas se gastaron poco más de 550 mil pesos hasta septiembre de 2026, y señaló que una partida aprobada en cero para ayudas sociales superó los 101 millones de pesos en pagos a Movibús Campeche.

Arce Ontiveros denunció inconsistencias en los subsidios a Movibús, al señalar cifras de casi 136 millones de pesos por gratuidad entre agosto y enero, casi 168 millones en ayudas durante 2025 y declaraciones de 40 millones mensuales, además de un adeudo registrado por 40 millones 375 mil 492 pesos con 33 centavos que reapareció en 2026.

Añadió que la empresa recibió casi 135 millones en 2024 para el enganche de autobuses, un crédito de más de 303 millones de Bancampeche y que la Artec gastó más de 55 millones en servicios profesionales entre 2025 y septiembre de 2026.

Para dimensionar lo que representa ese préstamo, entre enero y agosto de este año, Bancampeche otorgó sólo 22 millones de pesos a 155 campesinos, artesanos, pescadores y microempresarios, y a Movibús le prestó 14 veces esa cantidad, criticó Arce Ontiveros.

Por esas razones, Arce Ontiveros Arce Ontiveros planteó 3 puntos urgentes:

Primero: Para analizar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2027, este Congreso debe recibir la información sobre los subsidios al transporte, para conocer las reglas que se aplican, cómo se calcula lo que recibe Movibús y con qué datos de operación de las unidades se verifica cada pago, y si analizamos el presupuesto sin esas respuestas, no podremos validar el presupuesto, y validarlo sería irresponsable.

Segundo: Proponemos reservar recursos para construir paraderos dignos, con techo y señalización, empezando por las colonias que siguen sin Ko’ox y sin transporte regularizado.

Tercero: Una vez aprobado el presupuesto, este Congreso debe poder vigilar cómo se ejerce, por eso propondremos que durante el año se le informe dentro de los 15 días siguientes a toda ampliación que supere el 10 por ciento del presupuesto de un organismo.