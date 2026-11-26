Vía: Mientras tanto en México

La periodista Maite Azuela cuestionó las presuntas irregularidades en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que el caso relacionado con Guadalupe Taddei no sería una excepción, sino parte de un supuesto patrón de actuación que también involucra al Infonavit y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En declaraciones difundidas por el medio Mientras Tanto en México, la comunicadora aseguró que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otorgó 92 mil millones de pesos a empresas que, según su señalamiento, habían sido constituidas apenas cinco semanas antes.

Azuela también cuestionó la asignación de recursos a Broxel, empresa que relacionó con los monederos electrónicos de Morena y que, de acuerdo con sus declaraciones, habría recibido 10 mil millones de pesos de la Secretaría de Hacienda.

La periodista advirtió sobre un posible conflicto de intereses en este último caso, al señalar que uno de dos hermanos dirige la empresa beneficiada, mientras que el otro ocupa un cargo en Hacienda.

«Taddei no es excepción: es el modus operandi», expresó Azuela, quien cuestionó la forma en que se justifican las presuntas irregularidades administrativas mediante referencias a funcionarios y gobiernos del pasado.

«Debe ser culpa de un subdirector en 1979», ironizó la comunicadora, en alusión a la narrativa que atribuye a administraciones anteriores la responsabilidad de problemas que actualmente enfrentan las instituciones públicas.