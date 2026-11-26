—Llegaremos a un clima donde la gente va a tener pavor de salir a las calles, advierte.

Ciudad del Carmen.- Con 33 ejecuciones en lo que va del año en Ciudad del Carmen, la estrategia de seguridad de los gobiernos estatal y municipal ha fracasado, aseveró el dirigente municipal priista Renato González, quien resaltó que los actores políticos opositores deben alzar la voz para que la ciudadanía se dé cuenta de que el narcogobierno de Morena le abrió las puertas al crimen organizado hace 6 años y que ahora la situación se le está saliendo de las manos, por lo cual la inseguridad es cada vez peor.

Advirtió que “llegaremos a un clima donde la gente va a tener pavor de salir a las calles”, al considerar que no existen acciones efectivas para prevenir la delincuencia ni garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Renato González cuestionó el desempeño de la administración encabezada por Layda Sansores San Román y de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, ante el incremento de los hechos violentos en la entidad.

También criticó la falta de acciones en materia de prevención del delito por parte del Ayuntamiento de Carmen, al señalar que los funcionarios responsables están más preocupados por sus aspiraciones electorales que por atender la inseguridad.

Asimismo, denunció presuntos actos de extorsión durante los retenes policiacos realizados los fines de semana, al considerar que estos operativos deberían centrarse en garantizar la seguridad de los ciudadanos.

González aclaró que no se exige al Gobierno Municipal que realice investigaciones ministeriales, sino que cumpla con su responsabilidad en materia de prevención del delito y vigilancia. Recalcó que la violencia registrada a plena luz del día, incluso en horarios de salida escolar, representa un riesgo para las familias carmelitas.