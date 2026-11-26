LA CLOACA DE LA POLÍTICA | 26 DE NOVIEMBRE DE 2026
Gutiérrez Lazarus sigue portándose como un pésimo candidato, que no le sumó puntos a las preferencias ciudadanas por su partido, sino que ha venido perdiendo fuerza conforme avanzan los días…
CANDIDATO EN PICADA
La encuesta de demoscopia Digital-La Jornada sobre las preferencias electorales en Campeche de este mes, confirma la infértil y decadente precampaña que ha venido realizando el “coordinador estatal para la defensa de la soberanía y la transformación”, Pablo Gutiérrez Lazarus, quien tiene apenas a 1.3 puntos de ventaja sobre el mocista Eliseo Fernández Montufar.
Es importante el dato, porque Demoscopia Digital-La Jornada le han dado un seguimiento mensual a las preferencias ciudadanas desde hace más de un año, y no ha sucumbido a la tentación de poner sus sondeos a disposición del régimen, por lo que reflejan una realidad más creíble que la que presentan otras encuestadoras como Rubrum, por ejemplo, que le concede a Pablo más de dos dígitos de ventaja.
Como estrategia de marketing político, de posicionamiento de imagen y como propaganda para engañar incautos, pueden servir los datos de encuestadoras como Rubrum o Cripeso, que exageran la ventaja del abanderado del régimen, para desalentar el voto opositor y hacerles creer, como dijera Erick reyes, que “ya todo está listo” y que solo falta el protocolo.
Pero no. La realidad es que Gutiérrez Lazarus sigue portándose como un pésimo candidato, que no le sumó puntos a las preferencias ciudadanas por su partido (que este noviembre es de 36.5 por sobre 31.7 de Movimiento Ciudadano), sino que ha venido perdiendo fuerza conforme avanzan los días, las semanas y los meses.
Por ejemplo, en octubre de 2026, Pablo capitalizaba el 33.5 por ciento de las preferencias y Morena el 38.6, mientras que Eliseo captó el 30.2 y Moci el 29.3 por ciento.
En el primer caso, el partido tiene más fuerza que el candidato, y en el segundo caso (Eliseo y Moci), la proporción es a la inversa. Tiene más fuerza el candidato.
Para noviembre de este año, Pablo tenía el 32.8 de las preferencias y Morena el 36.5 (sigue siendo más débil el candidato), mientras que Eliseo acaparaba el 31.5 y Movimiento Ciudadano el 31.7, lo que es casi equitativo.
Lo que hay que destacar es que entre un mes y otro (octubre a noviembre), Pablo perdió casi un punto porcentual, y Eliseo ganó 1.3 por ciento, que es la misma diferencia que hay actualmente entre el morenista y el mocista.
Hay que apuntar otro dato interesante. Según esta misma encuestadora (Demoscopia-La Jornada), para enero de este año, Morena acaparaba el 38.5 por ciento de las preferencias, y para noviembre, había bajado a 36.5%, o sea, descendió dos puntos.
Moci en cambio tenía a principios de año 28.9 por ciento, para este mes subió a 31.7%, es decir, subió casi tres puntos. La conclusión es que Eliseo y Movimiento Ciudadano van al alza, mientras que Morena y Pablo descienden puntos cada mes.
Y no es propaganda, es el simple análisis de una de las pocas encuestadoras que han mostrado seriedad y rigor metodológico en la elaboración de sus estudios.