EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 28 DE ABRIL DE 2026

LAYDA ROMPE PROCESO ESTABLECIDO POR MORENA.

La columna Bajo Reserva, de El Universal, titula un comentario “Rechazan al delfín de Layda… y a ella la abuchean” en el cual narra el madruguete que Layda Sansores quiere propinar a Morena imponiendo a uno de sus delfines como candidato a sucederla, lo cual ha sido criticado por los mismos guindas como una violación a la normatividad partidista. Leamos.

“Nos cuentan que como si le faltaran conflictos a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, esta semana incendió la pradera política al designar con un claro madruguete al expanista Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador de la 4T en el estado, lo que traducido al español significa que es el virtual candidato de Morena a la gubernatura. Nos hacen ver que en la militancia campechana del partido guinda y de sus aliados petistas y verdes la decisión cayó muy mal y ya comenzaron las advertencias de que la impugnarán y llevarán el caso al Consejo Nacional o a la nueva dirigencia en cuanto se instale. La mandataria sigue ganando amigos.”

El controversial senador Gerardo Fernández Noroña acusó que la decisión de Layda excluye a los partidos aliados y rompe con el proceso interno que el partido tiene establecido, que la exclusión de esas otras fuerzas políticas afectará el resultado de la próxima elección, pues recordemos que fueron los votos del PT los que le dieron el triunfo a Sansores.

CANDIDATURA GUINDA SIGUE AL AIRE TODAVÍA.

Y es que el destape adelantado de Pablo Gutiérrez no cayó nada bien en el ánimo de los ciudadanos porque en sus redes sociales ha renegado su gentilicio diciendo que “primero perro que campechano” y que Carmen es “la verdadera capital del estado”, lo que se considera un anuncio anticipado de que entre sus prioridades estará legislar para reubicar la capital a ese municipio.

Nos comentan que para Campeche tendrá que respetarse el tema del género, que lo más probable es que toque que sea mujer, y que la arbitraria designación de Pablo Gutiérrez como “coordinador para la defensa de la 4T” fue para evitar su salida de ese partido, que tendrá que medirse con la coalición que liderará MOCI con el apoyo del PVEM, PRI, PAN y quien se sume a la cargada para sacar a los morenarcos del cuarto piso.

Falta ver si Layda Sansores se saldrá con su capricho de imponer a uno de sus 2 delfines o Morena le impone un aspirante afín a la presidente Claudia Sheinbaum, que hoy batalla con los gobernadores lopezobradoristas que se niegan a rendirle cuentas a ella. ¿Dejará Morena un candidato que le deba el favor a Sansores, o pondrá uno que se lo deba a Sheinbaum? La moneda sigue en el aire.