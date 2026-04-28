ENCUENTRAN SIN VIDA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MAXCANÚ

El director de Seguridad Pública de Maxcanú, Jesús Alberto Correa Mena, fue localizado sin vida la noche de ayer lunes a un costado de la carretera que conecta Opichén con Muna, en Yucatán, luego de permanecer desaparecido desde el domingo por la noche. El hallazgo ocurrió tras una intensa búsqueda, luego de que fuera visto por última vez alrededor de las 22:00 horas al salir de una reunión social en Muna con rumbo a Maxcanú a bordo de una motocicleta de 600 CC.

De acuerdo con los primeros reportes, el mando policiaco habría sufrido un accidente al perder el control en una curva, lo que provocó que la unidad saliera de la cinta asfáltica, avanzara entre la maleza y se impactara contra un árbol. La fuerza del choque proyectó el cuerpo varios metros hacia el monte, lo que dificultó su localización hasta que peatones detectaron la motocicleta entre la vegetación y alertaron a las autoridades. La zona fue acordonada mientras la Fiscalía General del Estado de Yucatán y el Servicio Médico Forense realizaron las diligencias correspondientes. Las investigaciones continúan para determinar si el hecho estuvo relacionado con exceso de velocidad, falla mecánica o la posible participación de otro vehículo.

Fuente: Noticias del Sureste Yucatán